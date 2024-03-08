احتفالًا بيوم الشهيد.. وزير الداخلية يبعث ببرقية تهنئة للقائد العام للقوات المسلحة

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، "بمناسبة الإحتفال "بيوم الشهيد".

الاحتفـال بيـوم الشـهيد:

جاء بها:

بمشاعر يملؤها الفخر والاعتزاز يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال "بيوم الشهيد"، أن نُعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام عن عميق التقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد.



إن مسيرة الوفاء والعطاء لهؤلاء الشهداء ستبقىخالدة عبر الأجيال وشاهدة على كفاح الأبطال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه على إمتداد ملاحم ومعارك النضال الوطنى العظيم التى نقف أمامها بكل الإجلال والتوقير.



حفط الله قواتنا المسلحة ورعى أبطالها ورحم شهداءها الأبرار وحقق لمصرنا الغالية مزيداً من الأمن والتقدم والإستقرار إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام وعظيم التقدير ،،

برقية تهنئية لرئيس الأركان:

كما بعث محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أسامة عسكر، "رئيس أركان حرب القوات المسلحة".

جاء بها:

يسُرنى وهيئـة الشرطة بمناسبـة الاحتفـال "بيـوم الشـهيد" أن نذكر بكل فخر واعتزاز تضحيات أبطالنا الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداءً لمصرنا العظيمة دفاعاً عن ترابها الغالى ليسطروا صفحات مضيئة حافلة بأروع معانى التضحيات وسنبقى دوماً أوفياء لدمائهم الذكية لتتواصل المسيرة على دربهم فى العطاء والكفاح والتضحية من أجل رفعة وطننا الغالى.



عاشت قواتنا المسلحة ورعى الله أبطالها، ورحم شهداءنا الأبرار، وحفظ مصر قوية آمنة مستقرة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام وعظيم التقدير،،