لقي ضابط شرطة حتفه ، إثر تعرضه لحادث سير نتيجة انقلاب سيارته الملاكي، أعلى طريق المنصورية باتجاه ميدان لبنان بالمهندسين، وتم نقل جثمانه إلى أقرب مستشفى.

انقلبت سيارته .. مصرع ضابط شرطة في حادث بالمهندسين

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بوقوع حادث سير أعلى طريق المنصورية تجاه ميدان لبنان بالمهندسين، والعثور على جثة، وعلى الفور انتقلت قوة من الإدارة العامة لمرور الجيزة، وتبين العثور على جثة ضابط شرطة، وتم نقله للمستشفى.

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كما ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، أحد الأشخاص لتعديه على آخر بسلاح أبيض خلال مشاجرة بينهما بكفر الشيخ، ما أدى لوفاته، وتوالت النيابة التحقيق .

البداية كانت بورود بلاغ لمركز شرطة الرياض بمديرية أمن كفر الشيخ من أحد المستشفيات باستقباله عاملا، مقيم بمركز شرطة سيدي سالم، مُصابا بجرح طعني بالصدر وتوفي متأثرًا بإصابته.

بالفحص تبين قيام طالب مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم، بسرقة هاتف محمول من محل لتجارة الهواتف المحمولة بدائرة المركز، واستعانة مالك المحل بالمجني عليه للبحث عن السارق، حيث التقى به مصادفة بدائرة المركز، وحدثت بينهما مشاجرة قام على إثرها السارق بالتعدي على المتوفى بسلاح أبيض مطواة فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والآداة المستخدمة في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.