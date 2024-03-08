سكرتير عام الإسماعيلية يفتتح أعمال التوسعات بمسجد البهتيني

افتتح اليوم ماهر كامل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، مسجد البهتيني بعد أعمال التوسعات بالجهود الذاتية، وذلك بحضور لفيف من شيوخ الأوقاف وعصام دياب عضو مجلس النواب عن الإسماعيلية وعضو لجنةالصناعة بمجلس النواب ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأدَّى الشيخ أشرف السعيد مدير إدارة الدعوة خطبة الجمعة، والتي تحدثت عن يوم الشهيد والمعاني السامية التي قدمها شهداء الوطن من جنوده للدفاع عن الوطن وحماية أراضيه، كما تناولت الخطبة كيفية الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم والدعوة للتكاتف والتراحم بين أفراد المجتمع.

ووجَّه السكرتير المساعد الشكر لكل من شارك وساهم في بناء وإعمار بيوت الله، مشيرًا إلى أن المشاركة المجتمعية هي عنصر هام من مقومات التنمية وتلعب دورًا بارزًا في استكمال خطة التنمية والبناء نحو المستقبل.

ومن الجدير ذكره، أن مساحة المسجد بعد أعمال التوسعة قد بلغت ٤٥٠ م٢، بالإضافة إلي مصلى للسيدات على مساحة ٢٠٠ م٢.

ويعتبر المسجد من أقدم مساجد المنطقة، وكان قد اُفتتح أول مرة عام ١٩٥٢ بحضور الشيخ أحمد حسن الباقوري، شيخ الأزهر في ذلك الوقت.

وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت عن افتتاح ٧٠ مسجدًا على مستوى الجمهورية اليوم الجمعة ٨/ ٣ / ٢٠٢٤ م، منها ٧ مساجد إحلالًا وتجديدًا بالإسماعيلية هي (مسجد السيدة زينب، ك ١٣، القنطرة غرب، ومسجد علي أمين، قرية الدواويس، القصاصين ومسجد الرحمن، قرية القرين الجديدة، التل الكبير ومسجد الفتاح، المستقبل، أبوصوير ومسجد الرحمة، القرين، التل الكبير ومسجد الشهيد محمد عبد العظيم، قرية أبو عاشور، التل الكبير، مسجد أبوبكر الصديق، المحسمة، القصاصين)، بالإضافة إلى مسجد البهتيني صيانة وتطويرًا بالجهود الذاتية.