الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

حاول استعادة مسروقات.. لص ينهي حياة شاب بكفر الشيخ

بوابة الوفد الإلكترونية

ضبطت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، أحد الأشخاص لتعديه على آخر بسلاح أبيض خلال مشاجرة بينهما بكفر الشيخ، ما أدى لوفاته، وتوالت النيابة التحقيق .

حاول استعادة مسروقات ..لص ينهي حياة شاب بكفر الشيخ

البداية كانت بورود بلاغ لمركز شرطة الرياض بمديرية أمن كفر الشيخ من أحد المستشفيات باستقباله عاملا، مقيم بمركز شرطة سيدي سالم، مُصابا بجرح طعني بالصدر وتوفي متأثرًا بإصابته.

بالفحص تبين قيام طالب مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم، بسرقة هاتف محمول من محل لتجارة الهواتف المحمولة بدائرة المركز، واستعانة مالك المحل بالمجني عليه للبحث عن السارق، حيث التقى به مصادفة بدائرة المركز، وحدثت بينهما مشاجرة قام على إثرها السارق بالتعدي على المتوفى بسلاح أبيض مطواة فأحدث إصابته التي أودت بحياته. 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والآداة المستخدمة في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط مليون قطعة ألعاب نارية فى القاهرة والاسكندرية 

كما ضبطت  الأجهزة الأمنية  (تاجر- مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة) حال تواجده بمخزن مُستأجر "غير مُرخص" خاص به كائن بدائرة القسم.. وعُثر بحوزته على (مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام.

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز بالاسكندرية) ، وبحوزته أكثر من (25 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.

 

 

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