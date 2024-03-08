الفنان فاروق فلوكس فى ندوة بنادى محافظة الفيوم

وصل منذ قليل الى نادى محافظة الفيوم الفنان فاروق فلوكس وابنته الدكتورة يسر فاروق فلوكس رئيس مجلس امناء المؤسسة العربية للإعلام والثقافة.

وقد استقبل عدد من اعضاء مجلس الادارة بنادى محافظة الفيوم الرياضى بضيوف النادى ومحافظة الفيوم، على رأسهم الفنان الكبير فاروق فلوكس، و الدكتورة يسر فاروق فلوكس رئيس مجلس امناء المؤسسة العربية للإعلام والثقافة، و اللواء دكتور محمد الهمشري امين عام المؤسسة، و الدكتور عمرو سليمان المدير التنفيذى والمشرف على مشروع الشخصية المصرية، والدكتور هيثم الحاج على الكاتب وعضو مجلس الامناء.

وسوف يشاركون فى الندوة الثقافية التى تنظمها المؤسسة العربية لأول مرة بمحافظة الفيوم، من خلال مبادرة آباء مؤسسون، وتشرف عليها مروة عليوة مقررة النشاط الثقافى والفنى، و التى يتناول الشخصية المصرية، تحت عنوان " المرأة المصرية .. بناء وتنمية " والتى تنطلق بعد قليل فى تمام الرابعة عصراً بالقاعة الرئيسية بالمسرح الجديد.

الصالون الثقافى

كان نادى محافظة الفيوم برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس مجلس الادارة قد سبق ان اعلن انه سيتم فى الرابعة عصر اليوم الجمعه الصالون الثقافى التى تنظمه المؤسسة العربية للاعلام والثقافة بالاشتراك مع اللجنة الثقافية بالنادى والذى يقام لأول مرة بمحافظة الفيوم، من خلال مبادرة آباء مؤسسون و الذى يتناول الشخصية المصرية، تحت عنوان " المرأة المصرية .. بناء وتنمية " ويقام الصالون الثقافى بالقاعة الرئيسية بالمسرح الجديد .

من جهتها اكدت مروة عليوة مقررة النشاط الثقافى والفنى، ان اللقاء الهام يتناول المرأة المصرية وأحد نماذجها الدكتورة عائشة عبد الرحمن الشهيرة" بنت الشاطئ" كما يحاضر فى اللقاء مجموعة من المتخصصين، على رأسهم اللواء دكتور محمد الهمشري امين عام المؤسسة، و الدكتور عمرو سليمان المدير التنفيذى والمشرف على مشروع الشخصية المصرية، والدكتور هيثم الحاج على الكاتب وعضو مجلس الامناء.

واشار ايمن فزاع المدير التنفيذى للنادى، ان اللقاء يجمع كوكبة من العناصر المتميزة المهتمة بالعمل الثقافى بينهم الدكتورة يسر فاروق فلوكس رئيس مجلس امناء المؤسسة العربية للإعلام والثقافة.

وأوضح إسلام حسن مدير ادارة النشاط الثقافي والفنى بالنادى، ان برنامج المبادرة يتضمن مناقشات وحوارات هامة تعكس اهمية الصالون الثقافى.

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