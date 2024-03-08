أندية التطوع بالشرقية تزور دار المُسنين بالغار

زار أعضاء أندية التطوع المركزية بمحافظة الشرقية، دار المسنين بقرية الغار التابعة لمركز ومدينة الزقازيق، وتم تقدم الهدايا للسيدات ونزلاء الدار، وذلك ضمن الأنشطة الإجتماعية والترويحية لأعضاء الدار، وتقديم جميع أوجه الدعم المعنوى والترويحي والاجتماعي للدار ورواده.

وكان فى استقبال أعضاء أندية التطوع؛ الدكتور حامد الهادى رئيس مجلس إدارة دار المسنين بالغار، ومحمود شاهين مدير الدار، وحاتم سعيد مدير المكتب الاعلامى لطارق علام، ونائب مدير دار المسنين.

وأشرف على فعاليات الزيارة رحاب محمد ابراهيم منسق أندية التطوع بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية.

وأشار الدكتور حامد الهادي أستاذ علم الاجتماع، رئيس مجلس إدارة دار المسنين، إلى أن الجحود أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع كبار السن إلى اللجوء لدار الرعاية أو دار المسنين، سواء هذا الجحود من الأبناء أو الأزواج أو الأشقاء، من أجل التخلص من مسؤولية رعايتهم، وذلك بدلًا من تكريمهم في سن متقدمة.