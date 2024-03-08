ضبط متهم بتمزيق جسد عامل في كفرالشيخ

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الرياض بمديرية أمن كفر الشيخ من إحدى المستشفيات باستقبالها (عامل ، مقيم مركز شرطة سيدى سالم) مُصاب بجرح طعني بالصدر وتوفى متأثر بإصابته.



وبالفحص تبين قيام (طالب – مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم) بسرقة هاتف محمول من محل لتجارة الهواتف المحمولة بدائرة المركز، واستعانة مالك المحل بالمجنى عليه للبحث عن السارق، حيث التقى به مصادفة بدائرة المركز، وحدثت بينهما مشاجرة قام على إثرها السارق بالتعدي على "المتوفى" بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابته التي أودت بحياته.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والأداة المستخدمة في الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق منفصل لقى شخصان مصرعهما تحت الأنقاض اثر انهيار عقار بمنطقة الورديان بغرب الإسكندرية وجارى البحث عن باقي السكان تحت الأنقاض.

كان قد تلقى اللواء خالد البراوى مدير الأمن اخطارا من مأمور قسم شرطة الورديان يفيد ورد بلاغ غرفة عمليات حى غرب الإسكندرية بانهيار عقار بشارع السبكي بمنطقة الورديان، انتقل على الفور مسؤولي الحي وضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة 4 سيارات دفاع مدني و4 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ يتم البحث عن ضحايا تحت الأنقاض.

بالفحص والمعاينة تبين أن العقار بناء قديم، مكون من أرضي و3 طوابق علوية، مأهول بالسكان، وانهياره حتى سطح الأرض عدا أجزاء من المحلات بالطابق الأرضي.

وأسفر الانهيار عن مصرع اثنين، تم انتشالهما من تحت الانقاض، بالإضافة إلى وجود آخرين عالقين تحت الأنقاض جاري البحث عنهما، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.