مي فاروق و DJs| اتهامات بتشويه التراث المصري وتغيير برنامج الحفل

في ليلة دمجت بين الأصالة الغنائية والحداثة الموسيقية، قدمت الفنانة مي فاروق أغاني الزمن الجميل مع مجموعة من أبرز الموزعين الموسيقيين، أطلق عليها اسم “مي فاروق و DJs”، ضمن فعاليات موسم الرياض 2024.

ردود فعل سلبية حول موسيقى حفل مي فاروق و DJs

استمر الحفل لأكثر من 3 ساعات متواصلة شارك فيها، شارك فيها 4 من أشهر الموزعين الموسيقيين “علي فتح الله، تميم، فهد، نابلسي”.

نال الحفل ردود فعل سلبية تجاه فكرته، بتقديم أغاني الزمن الجميل بتوزيعات موسيقية حديثة، التي ظهرت في تعليقات المتابعين عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وفي الساعة الأخيرة تغير نظام الحفل وقدمت مي فاروق مجموعة من أغاني أم كلثوم مع الأوركسترا الكبرى فقط بقيادة هاني فرحات.

بدأت فعاليات الحفل مع الموزع الموسيقي علي فتح الله وتلاه نابلسي مرورًا بـتميم، الذين قدموا توزيعات مختلفة لأصعب أغاني الزمن الجميل.

الموزع الموسيقي علي فتح الله:

تغنت مي فاروق بأغاني “حب إيه، غنيلي، سيرة الحب” لأم كلثوم، وأغنية “التوبة” لعبدالحليم حافظ، بتوزيع موسيقي جديد من علي فتح الله اعتمد على الكمان والتشيلو وبعض الإيقاعات السريعة.

الموزع الموسيقي علي فتح الله

الموزع الموسيقي نابلسي:

قدم نابلسي توزيعات موسيقية جديدة مع آلات النفخ النحاسية والجيتار أغنية “قال إيه بيسألوني” للفنانة الكبيرة وردة، وأغنية موعود، قلبي يا خالي للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ.

اعتمد نابلسي في موسيقاه على الرتم السريع مع إدخال آلات النفخ النحاسية مثل الترومبون والتوبا والبوق الفرنسي والساكس، والآلات الشرقية كالعود والرق مع الأوركسترا الكبرى بقيادة هاني فرحات.

بجانب ميدلي لأغاني عبدالحليم حافظ “ابقى افتكرني، زي الهوا، على حسب وداد”، على طريقة موسيقى R&B، التي تمزج بين الهيب هوب والبوب .

الموزع الموسيقي نابلسي

الموزع الموسيقي تميم:

قدم تميم شكلًا موسيقيًا جديدًا باتباعه البوب واللاتين بوب والجاز مع دمج آلات النفخ النحاسية آلات النفخ النحاسية، مثل الترومبون والتوبا والبوق الفرنسي والساكس، والآلات الشرقية كالعود

أعاد تميم التوزيع الموسيقي لأغنيتي “حرمت أحبك، أكدب عليك” للمطربة الكبيرة وردة الجزائرية، وأغنية “غريبة” للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ والفنانة شادية، وأغنية "كلموني لكوكب الشرق أم كلثوم.

الموزع الموسيقي فهد:

وضع الموسيقي فهد توزيع موسيقي جديد لأغنية “حيرت قلبي معاك” لكوكب الشرق أم كلثوم وأغنية “سواح” للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، بالاشتراك مع الأوركسترا الكبرى بقيادة المايسترو هاني فرحات، وأحدثا دمجًا موسيقيًا بين الغربي والشرقي، مما أعطى للأغاني صفة عصرية مختلفة قريبة للأجيال الجديدة.

تميز مسرح الحفل بتحضيرات استثنائية لنجوم الزمن الجميل ورموز تلك الحقبة من الأسطوانات الموسيقية الكبرى وبعض الآلات الموسيقية، وصور لنجوم غناء التراث المصري باستخدام الذكاء الاصطناعي.

فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة:

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، الذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة التي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.