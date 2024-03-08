إدارة بلبيس التعليمية تستقبل وفدًا من منظمة « اليونيسيف»

استقبلت إدارة بلبيس التعليمية بمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتورة وفاء طلبة مدير عام الإدارة، وفدًا من منظمة الأمم المتحدة للطفولة « اليونيسيف»، يرافقه الدكتورة رندا حلاوة مدير عام الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي.

وقام الوفد بزيارة مدرستي التعليم المجتمعي بمدينة بلبيس « الشيخ عمر، والزوامل» لمتابعة ودعم مجهودات وزارة التربية والتعليم في مجال التحول الرقمي، ودمج التكنولوجيا بإدارة بلبيس التعليمية؛ والمستهدف منها مدرسة الزوامل والشيخ عمر، وذلك بحضور ممثلين من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وكان في استقبال الضيوف محمد منصور مدير إدارة التعليم المجتمعي بالمديرية ، وأمل القيشاوي مدير المشاركة المجتمعية بالمديرية، ونيفين جاد مدير التعليم المجتمعي بالإدارة، ويحيي عبدالرازق مدير الأنشطة والخدمات بالإدارة، وعصام حتيت مدير التعليم الابتدائي، ومصطفى طرطور مدير التطوير التكنولوجي، وعادل عودة مسؤول أمن الإدارة، وأمينة رئيس قسم المشاركة المجتمعية بالإدارة.

وأثنى الوفود الأجنبية والحضور على جهود الإدارة التعليمية في مساعدة وتوفير مهمة منظمة «اليونيسيف»، وكل ما يلزم من إجراءات من شأنها الحفاظ على أمن هذه الأجهزة التكنولوجية، كما أثنوا على دور وطريقة عمل المُعلمات والموجهات في تنفيذ التعليمات الواردة في مكافحة التسرب التعليمية، خاصة بعدما تم دعم المدرستين بأجهزة إنترنت وشاشات ذكية، حتى يستوعب طلاب هذه المدارس بالمواد الدراسية بشكل مُيسر.

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