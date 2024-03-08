الجمعة 08 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تزامنا مع عيد المرأة العالمي

حفيدة إسماعيل هنية تلقي قصيدة شعر عن الصمود وسط الدمار.. فيديو

حفيدة رئيس المكتب
حفيدة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية

نشرت صحيفة تركية فيديو قالت إنه لحفيدة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، ندى هنية وهي تلقي "قصيدة شعر عن الصمود وسط الدمار والركام بقطاع غزة".

يظهر الفيديو أنه مركب من لقطات خلفية للدمار في غزة فيما تم تصوير الفتاة في مكان آخر.

 

وأعاد عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة الفيديو الذي نشرته الطفلة تزامنا مع عيد المرأة العالمي.

 

وقبل ثلاثة أشهر كشفت وسائل إعلام أن الإعلامي جمال محمد هنية الحفيد الأكبر لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، قتل في قصف إسرائيلي رفقة ابنته.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ154 بظل ظروف مأساوية يعيشها شمال القطاع كما جنوبه، فيما تتواصل المفاوضات على أكثر من صعيد للوصول إلى اتفاق لوقف النار وإدخال المساعدات قبيل شهر رمضان.

 

 

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