حوار مفتوح بعنوان "رمضان الطفولة" بفرع ثقافة الفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برامج الهيئة خلال شهر مارس الجاري.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

وفي السياق، نظمت مكتبة مطرطارس يوم ثقافي تضمن حوارا مفتوحا بعنوان "رمضان الطفولة" بحضور طلاب مدرسة فاطمة الزهراء الاعدادية بنات ومدرسة وادي الريان ومدرسة التعليم الأساسي، أعده محمد نادي عبد الرازق مدير المكتبة تحدث خلاله حول عادات ومظاهر استقبال شهر رمضان الكريم، بدءا من المدفع وزينة وحلويات رمضان، وأوضح أنها عادات فاطمية فكانت القاهرة تتزين لاستقبال هذا الشهر الكريم وكان قبل ذلك يحتفل الأمويين ومثلهم العباسيون بجلسات في قصور الخلفاء يستقبلون فيها الشعراء لإحياء أمسيات حول شهر رمضان، وأضاف "نادي" كيف كان شهر رمضان منذ 30 عام وحتي الآن، وما تغير عبر الأزمنة من مراسم استقبال رمضان، من الزينة التي كنا نصنعها من الورق حتي كحك العيد الذي كان له بهجة خاصة وتتجمع الأسرة لإعداده في المنزل، وصوت النقشبندي والابتهالات الدينية.

ورشة فنية لتصميم فانوس رمضان بفرع ثقافة الفيوم

كما أشار إلي التجمعات الأسرية وقت الإفطار، وفرحة الأطفال واللعب في الشارع حاملين فانوس رمضان، والعادات والتقاليد التي غاب كثيرا منها في وقتنا الحالي، واختتم حديثه بضرورة عودة التجمعات العائلية، ومراعاة حقوق الجار، التسامح والعفو ونبذ الخلافات، أعقب ذلك ورشة فنية مع الأطفال لتصميم فانوس رمضان من الورق، نفذتها شيماء عبد الرحمن مسئول الفنون التشكيلية بالمكتبة.

تلاها مسابقات ثقافية متنوعة بعنوان "سؤال وجواب" أعدتها شيماء عباس مسئولة النشاط، إلي جانب ورشة أشغال يدوية من الخرز، بالتعاون مع قسم الجمعيات الثقافية، نفذتها أماني عبد التواب رئيسة القسم، وتم خلالها عدد من أساور اليد للأطفال. جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن الفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.