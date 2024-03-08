سلاح الجو الروسي ينفذ 34 غارة خلال أسبوع استهدفت ترسانات الأسلحة الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية نفذت 34 غارة، خلال أسبوع، استهدفت ترسانات الأسلحة الأوكرانية.

وحسب سبوتنيك، أضافت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه "في الفترة من 2 إلى 8 مارس(آذار) 2024، نفذت القوات الروسية 34 ضربة باستخدام أسلحة دقيقة وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة ومسيرات روسية، ونتيجة لذلك أصيبت أهداف عدة للقوات المسلحة الأوكرانية يتواجد فيها مراكز تجمع للمرتزقة الأجانب، ومراكز تصنيع قوارب مسيرة".

وأشارت الوزارة إلى أنه في اتجاه كوبيانسك، وخلال أسبوع، قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وهزمت القوى البشرية ودمرت معدات للعدو في كوبيانسك وبيشانوي وبيريستوفو في مقاطعة خاركوف.

وتم صد 24 "هجومًا مضادًا" للمجموعات الهجومية من ألوية المشاة الآلية 32 و41 و57 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبلغت خسائر العدو أكثر من 540 عسكريًا ودبابتين وأربع مركبات قتالية مدرعة و20 مركبة و18 قطعة مدفعية ميدانية ومركبة قتالية من طراز غراد "إم إل آر أس".

وفي اتجاه دونيتسك ، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية على مواقع أكثر فائدة، وهزمت تشكيلات من اللواء الخامس والتسعين واللواء رقم 28، واللواء الثالث والثلاثين والألوية المتنقلة رقم 46 و81 من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 241 في مناطق كليشيفكا وكورديوموفكا وأندريفكا وكراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

بالإضافة إلى ذلك، صدت قوات المجموعة 8 هجمات مضادة للعدو في مناطق كراسنوجوروفكا ونوفوميخيلوفكا وبوبيدا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1970 عسكريًا و11 دبابة و17 مركبة قتالية مدرعة و47 مركبة و25 مدفعًا ميدانيًا ومركبتين قتاليتين من طراز غراد "إم إل آر أس"، بالإضافة إلى مركبة قتالية من طراز "ستريال - 10" المضادة للدبابات، كما تم تدمير عشرة مستودعات ذخيرة ميدانية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وفي اتجاه أفدييفكا، واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، السيطرة على خطوط ومواقع أكثر فائدة.

وبالتعاون مع الطيران والمدفعية الروسية، هزمت القوات الروسية تجمعات من القوى البشرية ودمرت معدات الألوية 23، 31، 47، 78، 110 مشاة آلية، ولواء "جايغر 71"، بالإضافة إلى ألوية الدفاع العسكري 103 و107 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تونينكو، توريتسك، أوشيريتينو، نوفوسيلكا بيرفايا، مايورسك وروزوفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية.

وتابع البيان: تصدت القوات الروسية لـ65 هجومًا مضادًا للمجموعات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بيرديتشي وتونينكو ولينينسكوي وبتروفسكوي ونوفغورودسكوي وبيرفومايسكوي وأورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وعلى مدار أسبوع في هذا الاتجاه، فقد العدو أكثر من 2860 عسكريًا وسبع دبابات، بما في ذلك اثنتين من طراز "أبرامز" أمريكية الصنع، و34 مركبة قتال مدرعة و47 سيارة و20 مدفعا ميدانيا، وقاذفة هيمارز "إم إل آر أس" أمريكية الصنع، وقاذفة صواريخ.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

وبعد أكثر من عامين على بدء العملية العسكرية الخاصة، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.