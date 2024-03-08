واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن ( الأقصر، الشرقية، شمال سيناء) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية لحائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

مخدرات بـ 350 ألف جنيه .. ضبط 6 عناصر إجرامية بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة في المحافظات

وفى مديرية أمن الأقصر؛ ضبط (عاطلين لهما معلومات جنائية)، وبحوزتهما (3 كيلو جرامات لمخدر الحشيش- فرد محلى - دراجة نارية).

وفى مديرية أمن الشرقية؛ ضبط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية")، وبحوزتهما (كمية لمخدري "الحشيش، الهيروين"– فرد محلى وعدد من الطلقات).

وفى مديرية أمن شمال سيناء؛ ضبط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية")، وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيدرو).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 350 ألف جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

فتح قسم جوازات مدينتى لخدمة أهالي القاهرة الجديدة

كما قامت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، بالتشغيل الفعلى لقسم الجوازات المستحدث ضمن مكونات المُجمع الشرطى بمدينتى لتقديم الخدمات للمواطنين المقيمين بدوائر أقسام شرطة (التجمع الخامس – التجمع الأول – القطامية – الشروق).

ويختص مبدئيًا بإستخراج وتجديد جوازات السفر للمواطنين المقيمين بدوائر أقسام الشرطة

ويأتى ذلك فى ضوء حرص وزارة الداخلية على التيسير على المواطنين من خلال تقديم الخدمات الجماهيرية لهم فى سهولة ويسر؛ فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية وإعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.