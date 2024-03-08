تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط ربة منزل ومصنع استروكس خلال حملة امنية بالقاهرة وتوالت النيابة التحقيق .

سقوط ربة منزل بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة في قبضة الأمن بدار السلام

وكان مدير أمن القاهرة ، تلقى اخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط ربة منزل بدائرة قسم شرطة دارالسلام ، وبحوزتها (كيلو جرام لمخدر الهيروين- ميزان حساس) وضبط (شخصين"لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج ،وبحوزتهما (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

القاهرة ..ضبط 3 تجار مخدرات في القطامية

كما ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، 3 تجار مخدرات خلال اقتحام أوكار الكيف وتوالت النيابة التحقيق .

وكان مدير أمن القاهرة ، تلقى اخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة القطامية ، وبحوزتهم كمية لمخدر الأستروكس- فرد خرطوش - مجموعة من أدوات وخامات تصنيع المواد المخدرة لقيامهم بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.