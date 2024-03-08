أساليب الوقاية من ‏السلوكيات الخاطئة .. محاضرة توعوية بأزهر سوهاج

نظمت إدارة رعاية الطلاب بمنطقة سوهاج الأزهرية، ندوة توعوية بحضور فضيلة الدكتور محمد حسني، مدير عام العلوم العربية والدينية، الذي ألقى محاضرة توعوية للطالبات تحت عنوان «أساليب الوقاية من ‏السلوكيات الخاطئة»، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان المنطقة، تحت رعاية فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة ، ضمن فعاليات القوافل الاجتماعية التي تنظمها لمعاهد الفتيات بالمرحلتين الإعدادية والثانوية .





وفي سياق متصل واصلت منطقة سوهاج الأزهرية تصفيات مسابقة تحدي القراءة العربي لليوم الثاني على التوالي للموسم الثامن للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤م .





وتجرى التصفيات النهائية على مستوى المنطقة في الفترة من 5-7 من شهر مارس 2024م بمقر ديوان المنطقة القديم، وقد انطلقت أمس الثلاثاء بحضور الدكتور محمد حسني، مدير عام العلوم العربية والدينية وتنظمها اللجنة التنسيقية والتي تضم الأستاذ محمود جاد، مدير إدارة المكتبات والدكتور أحمد عبد العال، مدير إدارة الجودة والأستاذ إبراهيم عبدالرؤوف، مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي.





يذكر أن مسابقة تحدي القراءة العربي هي تحدي لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي عبر التزام أكثر من مليون طالب بالمشاركة بقراءة خمسين مليون كتاب خلال العام الدراسي.