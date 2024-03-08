الجمعة 08 مارس 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إيران: الحرس الثوري يحتجز سفينة تحمل وقودا مهربا في مياه الخليج

سفينة محملة بالوقود
سفينة محملة بالوقود

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، احتجزت سفينة في مياه الخليج العربي "تحمل وقودا مهربا".

وحسب وكالة "تسنيم"، قال رئيس المحكمة العليا في محافظة هرمزغان جنوبي إيران، مجتبى قهرماني، إن "قبطان السفينة المخالفة أشعل النار فيها بعد أن كانت قوة من بحرية الحرس الثوري تريد إيقافها".

وأضاف: "تم احتواء الأمر من خلال التعامل الفوري من قبل رجال الإطفاء".

وأشار قهرماني إلى أن "احتجاز السفينة جرى بأمر من السلطة القضائية، حيث تمكنت قوات المنطقة الرابعة البحرية في الحرس الثوري من تنفيذ هذه المهمة".

وكشف قهرماني عن توقيف 4 أشخاص كانوا على متن هذه السفنية، لافتًا إلى أنه خلال تفتيشها تم اكتشاف ومصادرة أكثر من 30 ألف لتر من الوقود المهرب.

ولم يكشف المسؤول الإيراني عن هوية وجنسية المعتقلين الأربعة، كما لم يتضح بعد مالك هذه السفينة.

كما أكد قهرماني أنه "بحكم القانون، تمت مصادرة شحنة الوقود المهربة، بالإضافة إلى أنه سيتم فرض غرامات والسجن على الموقوفين الأربعة".

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