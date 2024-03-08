القاهرة  للتنمية  تطلق حملة "سلامة وأمان" لمناهضة العنف الإلكترونى

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

تطلق مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون اليوم حملة "سلامة وأمان " وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي يواكب"8 مارس" من كل عام ونلقى الضوء خلال الحملة التي تستمر حتي 16 مارس "يوم المرأة المصرية" علي جرائم العنف الإلكترونى القائم علي النوع الاجتماعي.

كماشهدت الفترة الماضية جرائم عنف إلكتروني قائم علي النوع الاجتماعي انتهت للأسف بوفاة المجني عليهن ، وكان آخرهن نيرة وبسنت ، هذه الجرائم التى تندرج تحت جرائم العنف الالكتروني ضد الفتيات والنساء ،وعلي الرغم من صدور القانون رقم 175 لسنة 2018 إلا أن التعقيدات تظل في كيفية تنفيذ القانون وغياب الحماية الحقيقية للفتيات

فالجريمة التى حدثت بحق نيرة طالبة العريش لن تكون الأخيرة ،فقد تعرضت للإبتزاز والتهديد من زملائها في الجامعة بسبب مشاجرة مع زميلة لها قررت أخذ صورها وتهديدها.الأمر الذي أدي في النهاية لمأساة وفاة نيرة.

تسلط الحملة الضوء علي جرائم العنف الالكتروني والابتزاز وكيفية الابلاغ والتوعية القانونية للفتيات والنساء والأمان الرقمي.

كما تركز الحملة علي ضرورة صدور القانون الموحد لتجريم العنف ضد النساء ، بالإضافة إلي تعديل قانون الجرائم الالكترونية بجانب لنشر فيديوهات وانفوجرافات عن الابتزاز الالكتروني ودعم نفسي للناجيات من العنف

.وفي هذا الإطار وإيماناً بأهمية مناهضة العنف الإلكتروني أطلقت المؤسسة شبكة " سلامة وأمان " للجمعيات الأهلية والمبادرات والتى تهدف إلي خلق بيئة رقمية أمنة للنساء من خلال التوعية بمفهوم العنف الرقمي ومكافحته وتقديم الدعم للناجيات ومجتمع خال من العنف الرقمي ضد النساء وبيئة رقمية آمنة وداعمة.وفي النهاية تؤكد المؤسسة أن قضية العنف الإلكتروني قضية مستمرة وشبح يطارد آلاف النساء خلف الشاشات من ابتزاز وتحرش وانتهاك لخصوصيّتهن مما يؤدي إلي انتكاسات نفسية كبيرة بعضها يصل الي إيذاء النفس والانعزال عن العالم .

تدعوكم المؤسسة لمتابعة الحملة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام، والمشاركة عن طريق التعليق والمناقشة المثمرة.