"القسام" تُوقِع قوة صهيونية مكونة من 6 جنود في كمين بخانيونس

أوقعت كتائب القسام قوة صهيونية راجلة ،مكونة من 6 جنود، في كمين محكم داخل إحدى الشقق السكنية.

وأضافت القسام، في بيان عبر حسابها: أن قواتها اشتبكت مع القوة المكونة من 6 جنود، وأجهزت على جميع أفرادها من النقطة صفر في مدينة حمد شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

على جانب آخر، قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن مراجعة لتدافع وقع أثناء توزيع مساعدات إنسانية في شمال قطاع غزة الشهر الماضي وأودى بحسب حماس بحياة 118 فلسطينيًا، خلصت إلى أن قواته "أطلقت النار بدقّة" على مشتبه بهم اقتربوا من جنود في مكان قريب.

وأضاف الجيش، أن "مراجعة للقيادة خلصت إلى أن جنود قوات الدفاع الإسرائيلية لم يطلقوا النار على قافلة المساعدات الإنسانية، بل أطلقوا النار على عدد من المشتبه بهم كانوا اقتربوا من قوات قريبة وشكّلوا تهديدًا لها".

وشدد جيش الاحتلال على أن قواته لم تطلق النار خلال توزيع المساعدات بشمال غزة ليلة 29 فبراير على قافلة المساعدات، أو المنتظرين للحصول عليها، بل على مشتبه بهم اقتربوا منها وشكلوا خطرًا عليها.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، في بيان نشر على تليغرام، أن قواته أطلقت أعيرة تحذيرية لإبعاد المشتبه بهم ولكنهم واصلوا التقدم ما أجبرها على إطلاق النار "لدرء الخطر".