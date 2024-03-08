ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، 3 تجار مخدرات خلال اقتحام أوكار الكيف وتوالت النيابة التحقيق .

القاهرة ..ضبط 3 تجار مخدرات في القطامية

وكان مدير أمن القاهرة ، تلقى اخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة القطامية ، وبحوزتهم كمية لمخدر الأستروكس- فرد خرطوش - مجموعة من أدوات وخامات تصنيع المواد المخدرة لقيامهم بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

حبس عصابة سرقة السور الحديد الخاص بكورنيش ترعة الإسماعيلية بالخصوص

كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في أعمال السرقات، حيث سرقوا السور الحديد الخاص بكورنيش ترعة الإسماعيلية ، دائرة قسم الخصوص، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتداول على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، سرقة مجهولين للسور الحديد الخاص بكورنيش ترعة الإسماعيلية، وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة الخصوص وبحوزتهم 3 منشار حديدي - مبلغ مالي.

واعترفوا بارتكاب الواقعة وأن المبلغ المالي من متحصلات بيع المسروقات لعملائهم 3 أشخاص سيئ النية، تم ضبطهم، وبإرشادهم تم ضبط 8 قطع حديد خاصة بالسور محل الشكوى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.