مصرع اسرة كاملة بعقار الورديان المنهار بالاسكندرية

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية امن الاسكندرية ان ضحايا عقار الورديان المنهار بالاسكندرية 4 اشخاص من أسرة واحدة كانوا نائمين لحظة انهيار العقار بشارع السبكي، تم انقاذ شقيقتهم وجرى نقلها للمستشفى، كما نجت أسرة كاملة من تحت الأنقاض ونقلت إلى موقع الإيواء بمدرسة الإخلاص.

وجاءت أسماء المتوفين كالتالي: أحمد فخر الدين الأب، هالة أحمد فخر الدين، ونقلا إلى مشرحة مستشفى روعة حماده، تامر أحمد فخر مشرحة رأس التين، عطيات محمد كمال الدين الأم، نقلا إلى مشرحة كوم الشقافة، وأصيبت شقيقتهم روحية أحمد فخر الدين ونقلت إلى المستشفى.

كما اسفر الحادث عن تحطم سيارتين تصادف وقوفهما أسفل العقار لحظة الانهيار، كما تسبب الحادث فى تحطم محل أحذية بشكل كامل.

كان قد تلقي اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الورديان، يفيد بانهيار عقار مكون من 3 طوابق ووجود مصابين ومتوفيين. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية رفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث

قالت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب بمحافظة الإسكندرية، إن العقار المنهار بمنطقة الورديان صادر له قرار هدم لطابقين وترميم الثالث، وذلك وفقًا لملف العقار في الحي. أن العقار بناء قديم، مكون من أرضي و3 طوابق علوية، مأهول بالسكان، وسقوطه حتى سطح الأرض عدا أجزاء من المحلات بالطابق الأرضي.