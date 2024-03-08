وزير خارجية بريطانيا: سنساعد بفتح ممر بحري لإيصال المساعدات لغزة

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أن المملكة المتحدة ستساعد في فتح ممر بحري من أجل المساعدة في دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال كاميرون - حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم /الجمعة/ - إن بلاده ستعمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة الأمريكية وشركاء آخرين لفتح الطريق من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة في المنطقة.. مضيفا "إننا نواصل حث إسرائيل على السماح لمزيد من الشاحنات بالدخول إلى غزة باعتبارها أسرع وسيلة لإيصال المساعدات إلى من يحتاجون إليها".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستقوم بإنشاء ميناء على ساحل غزة للمساعدة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.