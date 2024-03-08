النيابة العامة تعاين عقار الورديان بالإسكندرية

تواصل قوات الحماية المدنية بمديرية امن الاسكندرية جهودها لرفع الانقاض عقار الورديان المنهار صباح اليوم الجمعة بحثا عن ناجين او ضحايا اخرين ،فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى .

انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة العقار وسؤال شهود العيان وتبين من المعاينة الأولية أن العقار بناء قديم مكون من أرضي و3 طوابق، وانهيار العقار بالكامل حتى سطح الأرض. في السياق فرضت قوات الشرطة طوقًا أمنيًا في موقع العقار المنهار حفاظًا على سلامة المارة،

كلفت النيابة العامة الجهة الإدارية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين المجاورة للعقار المنهار، وأمرت كذلك بتشكيل لجنة ثلاثية من إدارة الإسكان لفحص حالة العقار الإنشائية وملفه الترخيصي، وما اتخذ من إجراءات لتنفيذ قرار الترميم الصادر،وقرار الهدم وتحديد المتسبب في التقاعس عن تمام تنفيذه، وسند المسئولية في ذلك، وبيان سبب انهيار العقار، وإعداد تقرير مفصل بذلك

كان قد تلقي اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الورديان، يفيد بانهيار عقار مكون من 3 طوابق ووجود مصابين ومتوفيين. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية رفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث

قالت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب بمحافظة الإسكندرية، إن العقار المنهار بمنطقة الورديان صادر له قرار هدم لطابقين وترميم الثالث، وذلك وفقًا لملف العقار في الحي. أن العقار بناء قديم، مكون من أرضي و3 طوابق علوية، مأهول بالسكان، وسقوطه حتى سطح الأرض عدا أجزاء من المحلات بالطابق الأرضي.