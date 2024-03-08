القليوبية.. ضبط عنصرين إجراميين بتهمة الاتجار فى الأسلحة النارية بالقناطر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عنصرين إجراميين تخصص نشاطهما فى الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصةبدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

القليوبية .. ضبط عنصرين إجراميين بتهمةالإتجار فى الأسلحة النارية بالقناطر الخيرية

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بمعلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا والأجهزة الأمنية المعنية أمكن ضبطهما وبحوزتهما 4 بنادق خرطوش - بندقية آلية- عدد من الطلقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

ضبط 3 لصوص .. بتهمة سرقة السور الحديد بكورنيش القليوبية

كما ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، 3 لصوص سرقوا السور الحديدي الخاص بكورنيش ترعة الإسماعيلية بالقليوبية.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك؛ بشأن قيام مجهولين بسرقة السور الحديد الخاص بكورنيش ترعة الإسماعيلية بالقليوبية، وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية- مقيمين بدائرة قسم شرطة الخصوص وبحوزتهم 3 منشار حديدي - مبلغ مالي.

واعترفوا بارتكاب الواقعة وأن المبلغ المالي من متحصلات بيع المسروقات لعملائهم 3 أشخاص سيئ النية تم ضبطهم وبإرشادهم تم ضبط 8 قطع حديد خاصة بالسور محل الشكوى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.