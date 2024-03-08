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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الريال القطري اليوم الجمعة 8-3-2024 أمام الجنيه المصري

بوابة الوفد الإلكترونية

ننشر سعر الريال القطرى اليوم الجمعة 8-3-2024، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، والذي سجل فى البنك الأهلي المصري سعر 12.52 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.65 جنيه للشراء، و13.62 جنيه للبيع.

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أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم

 

سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزي

13.52 جنيه للشراء.

13.56 جنيه للبيع

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.52 جنيه للشراء.

13.55 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.85 جنيه للشراء.

13.56 جنيه للبيع

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.65 جنيه للشراء.

13.62 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.63 جنيه للشراء.

13.57 جنيه للبيع

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