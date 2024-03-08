فتح متحف موسيقار الأجيال مجانا للجمهور

ضمن خطط الثقافة المصرية الهادفة الى تعريف الاجيال الجديدة برموز وقامات الابداع تواصل دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، تنفيذ تقليدها السنوى بمناسبة ذكرى ميلاد موسيقار الاجيال والخاص بفتح متحفى محمد عبد الوهاب والالات الموسيقية بمعهد الموسيقى العربية مجانا للجمهور وذلك لمدة 6 ايام

تفتح أبواب المتحف اعتبارًا من السبت 9 وحتى الخميس 14 مارس يومياً من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية والنصف بعد الظهر .

يروى المتحف ملامح مشوار حياة الموسيقار محمد عبد الوهاب من خلال عدة قاعات احداها تحمل اسم (قاعة الذكريات) وتنقسم إلى جناحين الأول يلقى الضوء على طفولته ونشأته وخطواته الأولى فى عالم الموسيقى العربية والسينما المصرية وعلاقته بالكتاب والفنانين والجوائز والتكريمات التي حصل عليها

أما الجناح الثاني يضم عدداً من الغرف الخاصة بمنزله مثل غرفة نومه ومكتبه الخاص ومجموعة من قطع الأثاث المفضلة لديه وبعض متعلقاته الشخصية ، هذا الى جانب قاعة للسينما تضم كل الأفلام التى قام بتمثيلها وتعرض للزائرين على شاشات خاصة ، بالاضافة الى قاعة للاستماع والمشاهدة تشمل مكتبة كاملة لأعماله من موسيقى واغانى والبومات صوره الخاصة ومع الشخصيات العامة والفنانين ويمكن للزائر تصفحها على شاشات تعمل بنظام اللمس .

اما متحف الآلات الموسيقية يحتوى على مجموعة من الآلات القديمة والتى تم العثور عليها أثناء ترميم مبنى معهد الموسيقى العربية وتم تجديدها بعناية وعرضها طبقاً لطبيعتها وتتنوع بين الوتريات وآلات النفخ والإيقاع وغيرها ويوجد بجوار كل منها لوحة ارشادية توضح طبيعتها بالاضافة الى جهاز يصدر صوتها ومنها الآت نادرة مثل بيانو الثلاثة ارباع تون والمخصص للمعزوفات الشرقية ، آلة الكوتو اليابانية وآلة السينتار الهندية وآلة السانتور والة المندولين المعدنية التى عزف عليها محمد عبد الوهاب لحن أغنية عاشق الروح بفيلم غزل البنات المعروف أن الاقاويل اختلفت حول عام ميلاد عبد الوهاب وقد أجتمع معظم المؤرخون انه فى 13 مارس عام 1897 اما رحيله فكان فى 3 مايو 1991 .

جدير بالذكر انه تم تخصيص عدة امسيات لمختلف فرق الموسيقى العربية لتقديم نخبة من اعمال النهر الخالد