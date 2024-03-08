حررت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية 1530 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية، خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد قرار وزارة الداخلية بتفعيل العقوبات المقررة قانونًا.

تحرير 1530 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني بالمحافظات:

كما رفعت أجهزة الأمن، 577 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وضبط 38 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

الداخلية.. زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل:

وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على منح جميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل زيارتين استثنائيتين بحلول شهر رمضان المعظم 2024.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال باستقبال شهر رمضان المعظم وحرصًا من وزارة الداخلية على تقديم أوجه الدعم والرعاية كافة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.