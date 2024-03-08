المتبرعون لإنشاء مستشفى «رمـد قنا» سنة 1921.. هل جـدّك واحد منهم؟

ليست نستولوجيا ـ حنين إلى الماضي، تداوّل أسماء المتبرعين لإنشاء مستشفى الرمد فى قنا سنة 1921، إنه نوعًا من نشر المعرفة غير المُتاحة لأسباب كثيرة.

«الـوفـد» تنشر في هذا التقرير؛ للمرة الأولى، قائمة المتبرعين الكاملة لإنشاء هذه المنشأة الطبية ذات الأهمية الكبرى لسكان محافظات جنوب الصعيد، فى ذلك الوقت.

في سنة 1921 زار الملك فؤاد الأول، الصعيد؛ وهي الرحلة التي عُرفت بالزيارة السلطانية التي أرخ لها أحد مرافقي الملك وهو عبدالحليم الصعيدي.

إحدي زيارات الملك فؤاد إلى الصعيد

وقام الملك وأعضاء الحكومة ـ في ذلك الوقت، بزيارة لمشروعات مختلفة في بلدان الصعيد، كما تم وضع أساس مشروعات أخرى في نفس الزيارة.

من بين هذه المشروعات مستشفى الرمد الكائنة حتى وقتنا هذا بشارع مصطفى كامل وسط مدينة قنا، وكان هذا المستشفى هو الأول في تخصص أمراض العيون.

وربما اختير مكان إقامتها في قنا نظرًا لصعوبة الطقس ولتتوسط محافظات الجنوب ما بين أسوان وما يقع شمالها من مديريات وبلدان.

اعتمدت الحكومة في تمويل إقامة المستشفى على التبرعات والجهود الذاتية من المواطنين، وأصحاب الرأسماليات الزراعية والتجّار والعمد ومشايخ القرى، وبلغ عددهم نحو 85 متبرعًا.

المباني القديمة لمستشفي الرمد

وشملت قائمة المتبرعين، أسماءً كل البلدان بدءًا من أبوتشت شمال محافظة قنا؛ حتى مركز إسنا، التابع حاليًا لمركز الأقصر؛ إذ كانت الأقصر في ذلك الوقت تتبع إداريًا مديرية قنا.

وبلغت قيمة التبرعات 7 آلاف و680 جنيهًا، ويمكن تقسيم المتبرعين إلى فئات حسب قيمة المبلغ المُتبرع به فى ذلك الوقت، ويأخذنا ذلك إلى 5 فئات من المتبرعين من الأعلي تبرعًا إلى الأدني.

الفئة الأولى:

جاء الفنان التشكيلي والرحاّلة الأمير يوسف كمال، أحد أفراد أسرة محمد عليّ باشا الكبير، صاحب الأملاك الواسعة فى قنا والأقصر، فى ذلك الوقت، فى أول القائمة وتبرع بمبلغ ألف جنيه مصري، ثم داووُد تكلا بك؛ أحد أعيان نجع حمادي 500 جنيه، وبولس حنا بك، أحد أعيان مركز أرمنت وتبرع بمبلغ 400 جنيه مصري.

الفئة الثانية:

ضمت 4 أسماء بقيمة تبرع 200 حنيه، لكل متبرع، وضمت الأسماء السيد عليّ بك عمدة الضبعية ــ تتبع حاليًا مركز أرمنت بمحافظة الأقصر، وعبد الكريم بك العماّري وشقيقه وكلاهما من قرية بهجورة شمال قنا، ثم كامل تكلا بك، من أعيان بهجورة أيضا، واختير عضوًا بمجلس الشيوخ فيما بعد.

الفئة الثالثة:

بلغت قيمة تبرع الفئة الثالثة 100 جنيه مصري، وضمت قائمة الأسماء، محمد أفندي صالح قنا، والخواجة بقطر بشارة قوص، وإسماعيل أفندي محمود عمدة الوقف.

وعمر محمد أفندي عمر عمدة أبومناع قبلي، ومحمد بك توفيق أبوكلبة قنا، وعمر بك أحمد خلف الله هو، وتركي بك حسان فرشوط، ومحمد بك عبدالعال عمدة الأوسط سمهود.

وأحمد أفندي محمد عمر أبومناع قبلي، والخواجة باسيلي بك بشارة الأقصر، وحسن بك العديسي العديسات، وإمام بك أبوالعلا عمدة إسنا، ويسي بك أندراوس الأقصر.

ونجيب بك ميخائيل قنا، وشركة السكر، وسدرة عبيد بك قنا، ومدام مرقص بك عبيد قنا، والسيد مجاهد حجاجي متولي إسنا.

الفئة الرابعة:

بلغت قيمة تبرع هذه الفئة 60 جنيهًا، وضمت 3 أسماء، من 3 بلاد، الخواجة بشارة قليد وأخيه أرمنت الوبوارت، وعبد الستار أفندي حسن الرئيسية، والشيخ تغيان عطية سمهود.

صور نادرة لبعض المتبرعين من اليمين يسي أنداراوس، داوود تكلا، كامل تكلا، إبراهيم تكلا، الأميريوسف كمال

الفئة الخامسة:

بقيمة 50 جنيهًا تبرع عدد كبير من نخبة المجتمع المحلي، وضمت قائمة الأسماء، محمود أفندي محسب الأقصر، والشيخ محمود فراج أصفون، والشيخ عبد القادر سليم فرشوط.

والشيخ بكري حسن عمدة الكوم الأحمر، والشيخ خليفة محمود عمدة دشنا، وأحمد أفندي دنقل عمدة القلعة، ومحمد أفندي إبراهيم دندرة، والشيخ محمد سليمان الحرز عمدة الخربة.

والشيخ سمان علي عبدالله عمدة البلّاص، والخواجة بشارة محارب الأقصر، والشيخ أحمد محمد خليفة الشرقي سمهود، والخواجة أندراوس عبدالنور الأقصر، والشيخ جادالله بواب عمدة العركي.

والشيخ عبد الحليم أحمد عمدة السليمات، والشيخ أحمد عبدالله الشاورية، والخواجة إبراهيم تكلا بهجورة، والشيخ مراد أحمد جاهين الكوم الأحمر.

والشيخ سنوسي على خليل عمدة أبنود، وفكري أفندي السيد عمدة الأشراف الغربية، وجاد المولي عبدالله عمدة الشيخية، والخواجة حنا عبدالمسيح أرمنت، والشيخ صافي شمروخ عمدة الرئيسية.

والشيخ محمد أمين أبوزيد السمطا بحري، والشيخ مصطفي محمد السمطا قبلي، وتوفيق أفندي محمد سالم المراشدة، وحسن أفندي الوكيل أبومناع قبلي.

والشيخ أحمد إبراهيم عثمان أبو دياب شرق، والشيخ عثمان محمد أبوبكر فاو قبلي، ويحي بك الوكيل أبومناع قبلي، والخواجة لوقا مرقص أرمنت، الخواجة يعقوب عبدالسيد مكسيموس أرمنت.

والشيخ علي سعد أرمنت، وعلي بك محمد علي الناظر أرمنت، والشيخ ضوي إبراهيم أرمنت، والشيخ سعودي إسماعيل الوبورات، الخواجة ونان شنودة أرمنت.

وإبراهيم أفندي أبو العلا إسنا، والشيخ إسماعيل جلال وأخيه الشغب، والشيخ محمد حسن أبوالخير العضايمة، والشيخ أحمد محمود العضايمة، ومحمد أفندي علي عامر أصفون.

والشيخ عثمان خليل الترعة، ومحمد أفندي الحفني النبوع، والخواجة هنري أبادير الأقصر، والشيخ سليم حسن عمدة كومير، والشيخ محمد الحفني عمدة الحلفاية قبلي، وعبدالرحيم أفندي مهنا قنا.

والخواجة فهمي رزق الله قنا، ومكرم بك جرجس قنا، والخواجة رزق الله جرجس قنا، والخواجة إسحق بشاي قنا، والخواجة إسحق أبادير قنا، والشيخ عبد الرحمن خليل النابي الترعة، وإبراهيم بك علي حجازة، ونجيب أفندي بدار، ومدام فهمي عبيد قنا.

مُتبرع خليجي فى 2023:

يبدو أن التاريخ يُعيد نفسه؛ ففي يوليو 2023، أعلن وزير الصحة ومحافظ قنا، البدء فى تأهيل المستشفى المُتوقف عن العمل منذ سنة 2015، بتمويل ودعم من مجموعة المرزوق الكويتية، المملوكة للأسرة الشهيرة التي تحمل ذات الأسم، بتكلفة 160 مليون جنيه مصري!