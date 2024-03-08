اختطاف 287 طفلا في هجوم على مدرسة شمال غرب نيجيريا

هاجم مسلحون مدرسة في المنطقة الشمالية الغربية من نيجيريا أمس الخميس، واختطفوا 287 طالبا على الأقل، حسبما قال مدير المدرسة للسلطات.

ويمثل هذا الحادث ثاني عملية اختطاف جماعي في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا في أقل من أسبوع.

وقال سكان محليون لوكالة أسوشيتد برس، إن المهاجمين حاصروا المدرسة المملوكة للحكومة في بلدة كوريجا بولاية كادونا في الوقت الذي كان فيه التلاميذ على وشك بدء اليوم الدراسي.

وكانت السلطات قد قالت في وقت سابق إن أكثر من 100 طالب احتجزوا كرهائن في الهجوم.

ومع ذلك، أخبر مدير المدرسة حاكم كادونا أوبا ساني عندما زار المدينة أن العدد الإجمالي للمفقودين بعد إحصاء الموظفين كان 287.

وتعد عمليات خطف الطلاب من المدارس في شمال نيجيريا أمرا شائعا وأصبحت مصدر قلق منذ عام 2014 عندما اختطف متطرفون إسلاميون أكثر من 200 تلميذة في قرية شيبوك بولاية بورنو.

وفي السنوات الأخيرة، تركزت عمليات الخطف في المناطق الشمالية الغربية والوسطى، حيث غالبا ما تستهدف عشرات الجماعات المسلحة القرويين والمسافرين للحصول على فدية ضخمة.