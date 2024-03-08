حركة كينية في مهمة لإنهاء العنف ضد المرأة

أبرزت الكينية نجيري ميغوي، المؤسس المشارك لـ Usikimye، صوت العدالة وسط تصاعد الهجمات العنيفة القاتلة على النساء في بلدها

Usikimye

حركة تعمل من أجل إنهاء انتشار العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي (SGBV) ، وتقدم صوتا وملجأ للضحايا والناجين.

وأثناء وقوفها على شرفة مكتب أوسيكيمي، تروي ميغوي كيف وجدت قناعة للقيام بالعمل الذي تقوم به،"لقد وجدت صوتي في مساعدة الآخرين، لأنني أنا ناجية من العنف القائم على النوع الاجتماعي وفي مساعدة الآخرين، شفيت ووجدت صوتي".

وفقا لتقارير الحكومة الكينية ، قتل ما يقرب من 60 امرأة منذ بداية عام 2024.

واحتجاجا على ذلك، نظمت ميغوي، إلى جانب جماعات نسوية وغير حكومية أخرى، مظاهرات مناهضة لقتل الإناث في جميع أنحاء المدن والبلدات الرئيسية في كينيا في يناير/كانون الثاني ضد عمليات القتل.

وشارك الآلاف في العمل الجماهيري، الذي كان أكبر حدث على الإطلاق في البلاد ضد العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.

لكن ميغوي غير راضية عن معدلات قتل الإناث التي استمرت في الارتفاع، وكل يوم ترى أو تتعامل مع حالة جديدة من العنف.

وفي مارس/آذار، زعم أن فتاة تبلغ من العمر 19 عاما دفعت حتى الموت من الطابق 20 من مبنى سكني في نيروبي.

وزعم أن امرأة أخرى تعرضت للضرب حتى الموت على يد زوجها بعد وقت قصير من زفافهما في ناكورو.

ثم ، حتى أقرب إلى المنزل ، نجت موظفة ميجوي ، سارة ، من محاولة لاغتيالها بزعم "ارتداء ملابس مثل الرجل".

قال ميغوي، "كانت سارة ترتدي الجينز وقلنسوة. كيف يتم ارتداء هذا اللباس مثل الرجل؟ وعلى أي حال ، ما هو ارتداء ملابس الرجل؟ لماذا نقوم بتمييز الملابس بين الجنسين؟ إنها ملابس".

المشورة والمساعدة القانونيتان

إنها تلقي باللوم بشكل مباشر على الأعراف الاجتماعية لتطبيع أعمال العنف ، ومعظمها تجاه النساء ، فضلا عن هيكل القانون في البلاد الذي يعتبر أنه راض عن تحقيق العدالة للضحايا ، والحكومة للتقاعس عن العمل.

ومع ذلك ، فإن Migwi مدفوعة بمختلف "الانتصارات" وقصص النجاح نتيجة للعمل الذي تقوم به هي وغيرها من المنظمات والأفراد ذوي التفكير المماثل.

وقد أنشأت ميغوي وغيرها من المنظمات بيوتا آمنة تضمن لضحايا العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس ملاذا ضد الانتهاكات الموجهة إليهم.

وتتذكر لقاءها الأخير مع امرأة ساعدتها ذات مرة على الهروب من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (ختان الإناث)، وهي الآن عاملة في سوبر ماركت، عانقتها بشدة امتنانا في الممرات بينما كانت ميغوي تتسوق.

شيلا شيونجا، من ريف وسط كينيا، تعيش وتعمل الآن في نيروبي.

وأعربت عن امتنانها لعمل ميغوي، قابلت نجيري عندما كنت أقيم في ثيكا من خلال صديق (الذي) أنقذني من ختان الإناث. أراد زوجي ووالداه ختاني، ولكن من خلال صديق، أنقذني من تلك الأيدي إلى يد نجيري".

Usikimye ، وهي كلمة سواحيلية تعني "لا تحافظ على الصمت" ، تقوم بأنشطة أخرى في المجتمعات مثل برامج إطعام الأطفال ثلاثة أيام في الأسبوع.

تقول ميغوي إن "الحيوانات المفترسة تغري الأطفال" بالطعام ، لذلك تطعمهم "للتأكد من أنني أقضي على المكان الذي يمكن للحيوانات المفترسة الحصول على هؤلاء الأطفال".

تساعد Usikimye أيضا في الحصول على المشورة القانونية والمساعدة الطبية لضحايا العنف الجنسي والجنساني.