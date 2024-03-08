ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص فى تزوير المحررات الرسمية.

ضبط عصابة تزوير المحررات الرسمية في الدقهلية

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية قيام (3 أشخاص من بينهم سيدة "لها معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة الدقهلية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى تزوير المحررات الرسمية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم عدد من الأقراص المخدرة- عدد من الأختام والأكلاشيهات "بأسماء جهات حكومية مختلفة"- 7 أجهزة وأدوات تستخدم فـى عملية التزوير – عدد من الأصول والصور الضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير- أصول بطاقات رقم قومى- صور ضوئية من مستخرجات قطاع الأحوال المدنية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.