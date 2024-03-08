مصرع سيدة وشابان واصابة 3 اشخاص اثر انهيار عقار الورديان بالاسكندرية

رئيس حى غرب تكشف العقار صادر له قرار هدم بالاسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية امن الاسكندرية من انقاذ 3 اشخاص من الموت تحت الانقاض واخراج الضحية الثالثة من اسفل انقاض عقار الورديان المنهار . ليرتفع إجمالي ضحايا العقار إلى 3 حالات منهم سيدة فى مقتبل العمر وإصابة 3 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق

كانت قد شهدت منطقة الورديان بغرب الاسكندرية حادث ماساوى استيقظ صباح اليوم الجمعه اهالى منطقة الورديان على اصوات صراخ وعويل بسببب انهيار احد العقارات القديمة بمنطقة الورديان مكون من طابق ارضى و 3 ادوار .

هرول الجميع لمكان العقار في محاولة منهم لإنقاذ حياة السكان، لكن لم يستطع أحد من الأهالي إخراج جسد واحد من الضحايا، بعدما تراكم على أجسادهم الركام. على الفور انتقلت قوات الحماية المدنينة بمعداتها وتمكنت من استخراج سيدة وشابان من الضحايا من أسفل ركام العقار المنهار، فعند استخراج جثمان ضحية يزداد الصراخ بين الأهالي وعند استخراج ضحية جديدة يزداد الأمل في إخراج الجميع ،

اكد الاهالى انهم سمعوا صباح اصوات انفجار بالعقار المنهار واثناء محاولتهم انقاذ السكان فؤجئ بان العقار انهار حتى سطح الارض .

كان قد تلقي اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الورديان، يفيد بانهيار عقار مكون من 3 طوابق ووجود مصابين ومتوفيين. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية رفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث

قالت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب بمحافظة الإسكندرية، إن العقار المنهار بمنطقة الورديان صادر له قرار هدم لطابقين وترميم الثالث، وذلك وفقًا لملف العقار في الحي. أن العقار بناء قديم، مكون من أرضي و3 طوابق علوية، مأهول بالسكان، وسقوطه حتى سطح الأرض عدا أجزاء من المحلات بالطابق الأرضي.