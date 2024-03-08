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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

معارك ضارية في خان يونس و78 قتيلا خلال الساعات الـ24 الماضية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستمرار المعارك الضارية على محور مدينة حمد بخان يونس طوال ساعات ليل وصباح اليوم، فيما أفادت وزارة الصحة بغزة بمقتل 78 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وحسب روسيا اليوم، قالت الوازرة في بيان إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 78 شهيدا و104 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية".

 

وأضافت أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

 

وأكدت "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30878 شهيدا و72402 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي"، لافتة إلى أن 72 % من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء".

 

إلى ذلك، تستمر المعارك الضارية على محور مدينة حمد بخان يونس ويستمر القصف المدفعي انطلاقا من نطاق تمركز القوات الإسرائيلية في نهاية شارع 5 شرقا على امتداد المناطق المحيطة بالشارع وصولا لمنطقة المشروع.

 

وقد رفعت القوات الإسرائيلية برجا عسكريا مزودا بقناص في وسط بلدة القرارة.

 

كذلك، قصفت القوات الإسرائيلية منزلا ليلا يعود لعائلة أبو رزق قرب مدارس بلدة الفخاري، فيما قصفت مركبة تقل مدنيين في منطقة ميراج.

 

 

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