رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوربا: قرارات المركزي تشجع المغتربين على تحويل أموالهم للبنوك المصرية
قال مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا ومدير بيت العائلة المصري في لندن ،ان قرار البنك المركزي بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق ، قرار مشجع للمصريين بالخارج بتحويل أموالهم إلى البنوك المصرية للاستفادة من الفرص التى اتاحها البنك المركزي ، بعد تطبيق زيادة على اسعار الفائدة في البنوك ، فقد كان المواطن المغترب يلجأ للسوق الموازى لوجود فارق كبير في سعر العملة ، أما الآن فلا داعي لأن يلجأ المصريين بالخارج للمخاطرة والمغامرة بأموالهم ، لأن قرارات البنك المركزي ستحقق الأمن والامان ، خاصة وأن هناك بعض المغتربين وقعوا ضحايا لتجار العملة ، ومن المتوقع أن تزداد تحويلات المغتربين.
وأكد أن الأزمة الاقتصادية في مصر حدثت نتيجة لعدم توافر النقد الأجنبي ، فى ظل وجود السوق السوداء ، لكن بعد قرار البنك المركزي ، والحوافز التى تم تقديمها للمواطنين ،سوف تشجع المصريين في الخارج بنسبة كبيرة على إيداع ودائعهم في البنوك المصرية ، لأن المواطن دائما يبحث عن مصلحته لذا كان يلجأ للسوق الموازى ، لكن الان سيلجأ الكثيرين للبنك المركزي للحصول على أفضل سعر فائدة قامت الحكومة بتوفيرها ، وقال لاشك أن ذلك سيساعد على زيادة تحويلات المصريين بالخارج وكان هناك اقتراح من قبل المغتربين أن المواطن يضع العملة الصعبة للبنوك ، ويتم تحويلها بالجنيه المصرى، و الحصول على الفائدة من البنوك المصرية .
الجدير بالذكر أن تحويلات المصريين بالخارج قد شهدت تراجعا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة ، واكد تقرير البنك المركزي المصري عن تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 29.9%، لتقتصرعلى نحو 4.5 مليار دولار، خلال الشهور الثلاثة من يوليو وحتى سبتمبر 2023، مقابل نحو 6.4 مليار دولار في ذات الشهور من 2022.