مشوار الأهلى إلى نهائي كأس مصر قبل موقعة الزمالك الليله

يحتضن ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض مساء اليوم الجمعة المواجهة الحاسمة والتاريخية بين الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس مصر، البطولة الأعرق في الكرة المصرية.

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وتستعرض " بوابة الوفد " مشوار الأهلى إلى نهائي كأس مصر



ووصل فريق الأهلي للمباراة النهائية في بطولة كأس مصر بعد الفوز على منتخب السويس في دور الـ32 بهدف أحرزه حسين الشحات.

وفي دور الستة عشر فاز على الداخلية بهدفين أحرزهما بيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة.

وفي دور الثمانية فاز على المصري بهدفين مقابل هدف واحد أحرز هدفي الأهلي علي معلول وأحمد قندوسي.

وفي نصف النهائي فاز على إنبي بثلاثة أهداف للاشئ أحرزها علي معلول وأنطوني موديست وإمام عاشور.

ويذكر أن الأهلي توج ببطولة كأس مصر 38 مرة منها مرتان مناصفة مع نادي الزمالك موسمي 1942-1943، 1957-1958، وفاز الزمالك بالبطولة 28 مرة منها مرتان بالمشاركة مع الأهلي، وفاز بها ست مرات كل من الاتحاد السكندري والترسانة، وفاز بها المقاولون العرب ثلاث مرات، وفاز بكأس البطولة مرتين كل من الأوليمبي والإسماعيلي وحرس الحدود وإنبي، وفاز بها مرة واحدة كل من الترام والقناة والمصري.



موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

تنطلق مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

تنقل مباراة نهائي كأس مصر بين الاهلي والزمالك عبر قناتي أون تايم سبورتس وإم بي سي.