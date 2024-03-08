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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

اعتقال جندي أمريكي لجمعه وبيعه أسرارا عسكرية "حساسة" لجهات أجنبية

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اعتقال محلل استخباري في الجيش الأمريكي، بتهمة تزويد جهات أجنبية بمعلومات عسكرية حساسة تتعلق بالدفاع الوطني.

وحسب سبوتنيك، ذكرت الوزارة، في بيان، أمس الخميس، أن "الرقيب كوربين شولتز، الذي يحمل تصريحا أمنيا يخوله الاطلاع على معلومات سرية للغاية، تم احتجازه في قاعدة "فورت كامبل" العسكرية".

ووفق لائحة الاتهام، زود شولتز، منذ يونيو/حزيران 2022، جهة اتصال في هونغ كونغ، بوثائق وخرائط وصور تتعلق بالدفاع الوطني الأمريكي.

وأوضح البيان أن شولتز حصل على مبلغ إجمالي قدره 42 ألف دولار مقابل هذه المعلومات.

وأشارت وزارة العدل الأمريكية، إلى أن المعلومات تتضمن خططا أمريكية محتملة في حال تعرض تايوان لهجوم عسكري.

كما تضمنت وثائق تتعلق بالطائرات المقاتلة والمروحيات والمعدات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت ونظام "هيمارس" الصاروخي ودراسات حول الجيشين الأمريكي والصيني.

ولم تحدد لائحة الاتهام الموجهة إلى شولتز، الدولة التي يُزعم أنه كان يزودها بمعلومات عسكرية حساسة.

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