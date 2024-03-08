الجمعة 08 مارس 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الأمريكي: لا نسعى للصراع مع الصين لكننا مستعدون للفوز بالمنافسة

جو بايدن
جو بايدن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الصراع مع الصين، لكنها مستعدة بشكل أفضل للفوز بالمنافسة معها أو مع أي دولة أخرى.

وحسب سبوتنيك، قال بايدن في خطابه السنوي حول حال الاتحاد أمام الكونجرس، حسب ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، اليوم الجمعة: "نسعى إلى المنافسة مع الصين، وليس الصراع. 

كما أننا مستعدون بشكل أفضل للتنافس في القرن الحادي والعشرين مع الصين أو أي دولة أخرى".

وأكد بايدن أن واشنطن "تقف ضد ممارسات الصين الاقتصادية غير العادلة"، وأنها تعتزم "الدفاع عن السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".

وأشار إلى أن إدارته قامت "بتنشيط الشراكات والتحالفات في منطقة المحيط الهادئ"، ناهيك عن التأكد من أن "التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة لا يمكن استخدامها في أسلحة الصين".

وفي هذا السياق، ندد بايدن بطريقة تعامل سلفه دونالد ترامب مع الصين ووصفها بأنها "مجرد كلام"، وقال: "بصراحة، على الرغم من كل حديثه الصارم عن الصين، لم يخطر ببال سلفي قط أن يفعل شيئا من ذلك"، في إشارة إلى الإجراءات الرامية إلى الحد من صادرات التكنولوجيا المتقدمة إلى بكين.

 

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