تشكيل الزمالك المتوقع.. عواد في حراسة المرمى وثلاثي هجومي

إستقر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك على تشكيل فريقه الأساسي الذي يواجه الأهلي مساء اليوم في مباراة نهائي كأس مصر على ملعب “الأول بارك” بالعاصمة السعودية الرياض.

وحسم المدير الفني الجدل الدائر حول مركز حراسة المرمى بعد وجود عدة أراء داخل الجهاز حيث يحبز البعض مشاركة محمد عواد تحسبا للوصول إلى ركلات الترجيح فى ظل إجادة الحارس فى التصدى لها وهو مايفتقده زميله محمد صبحى.

كما إستقر جوميز على الدفع بعواد بينما تم الاستقرار على خط الدفاع من الرباعي حمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح وعمر جابر لاستغلال خبرات اللاعبين وإن كان هناك احتمال للدفع بسيد نيمار فى مركز الظهير الأيمن كعنصر شاب يجيد الدفاع والهجوم ويمتلك السرعات المطلوبة .

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة الأهلي في نهائي كأس مصر

ويتوقع أن يلعب الزمالك بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - عبد الله السعيد

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - مصطفى شلبي - ناصر منسي.