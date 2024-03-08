موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.. والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب (الأول بارك) بالعاصمة السعودية الرياض مساء اليوم الجمعة المواجهة الحاسمة والتاريخية بين الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس مصر، البطولة الأعرق في الكرة المصرية.

يدخل الأهلي مباراة اليوم بحثاً عن إضافة لقب جديد تحت قيادة مدربة السويسري المخضرم مارسيل كولر وللحفاظ على تفوقه في المباريات الثلاث الأخيرة على غريمه التقليدي الزمالك.

على الجانب الآخر تبدو ظروف الزمالك مختلفة حيث يدخل المباراة تحت قيادة فنية جديدة للبراتغالي جوزيه جوميز بعدما حقق نتائج جيدة في المباريات الأخيرة، ويأمل في تحقيق فوز يمنحه المزيد من الثقة في ماتبقى من مباريات خلال الموسم الجاري.

ويفتقد الفريقان في مواجهة اليوم لخدمات بعض النجوم المؤثرين فالأهلي يعاني غياب الفلسطيني وسام أبو علي مهاجمه الجديد وحارس المرمى محمد الشناوي وياسر إبراهيم والمالي أليو ديانج بسبب الإصابات كما تحيط الشكوك حول مشاركة أحمد نبيل "كوكا" للإصابة أيضاً.

ويعاني الزمالك غياب محمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الشافي بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي كما يغيب عن صفوف الفريق الأبيض عدد من اللاعبين الجدد أبرزهم زياد كمال وياسر حمد وترافيس موتيابا.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

تنطلق مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

تنقل مباراة نهائي كأس مصر بين الاهلي والزمالك عبر قناتي أون تايم سبورتس وإم بي سي.