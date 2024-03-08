تشكيل الأهلي المتوقع .. موديست يقود الهجوم أمام الزمالك

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على ملامح تشكيله اتلأساسي الذي يخوض مباراة نهائي كأس مصر مساء اليوم امام الزمالك في العاصمة السعودية الرياض.

ويعاني الأهلي من عدد كبير من الاصابات التي ضربت نجوم الفريق وعلى رأسهم محمد الشناوي حارس المرمى الذي تعرض لخلع في الكتف وأجرى جراحة في ألمانيا بجانب المالي أليو ديانج الذي خضع لجراحة باستئصال جزء من غضروف الركبة.

ويغيب عن الأهلي أيضاً المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي للإصابة بشد في العضلة الخلفية بجانب الشكوك حول جاهزية أحمد نبيل "كوكا" لإصابته بكدمة قوية في الضلع وأسفل الظهر.

واستبعد الأهلي اللاعب أحمد عبد القادر وأيضاً كريم الدبيس والحارس مصطفى مخلوف لأسباب فنية.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر

حارس المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - عمرو السولية

خط الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات - أنطوني موديست