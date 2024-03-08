الليلة.. الأهلي يصارع الزمالك على لقب كأس مصر في ضيافة موسم الرياض

تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة المصرية مساء اليوم الجمعة إلى ملعب (الأول بارك) بالعاصمة السعودية الرياض لمتابعة اللقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك في قمة تاريخية بنهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022 – 2023).

وتبدو هذه القمة تاريخية لأنها أول مباراة لنهائي كأس مصر تقام خارج حدود البلاد وفي ضيافة المملكة العربية السعودية وبجوائز مالية ضخمة تصل إلى 950 ألف دولار للفريق البطل و250 ألف دولار للفريق الوصيف بجانب 50 ألف دولار لأفضل لاعب في المباراة.

ويدير اللقاء الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو الذي تم اختياره من جانب موسم الرياض الراعي الرئيسي للمباراة التي تشهد حضور البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي السابق.. ومن المنتظر أن يحضر اللقاء 25 ألف مشجع بالسعة الكاملة لملعب (الأول بارك) بعد نفاذ التذاكر بالكامل.

ويحمل الأهلي لقب كأس مصر 38 مرة من بينها لقب آخر نسخة لموسم 2021 – 2022 عقب تغلبه على بيراميدز بنتيجة 2-1 في النهائي بينما حقق الزمالك اللقب 28 مرة آخرها الموسم قبل الماضي.

مشوار الأهلي والزمالك نحو نهائي الكأس

الأهلي استهل مشوار نسخة الكأس بفوزه على منتخب السويس بنتيجة 1-0 بدور الـ32 ثم تخطى عقبة الداخلية بنتيجة 2-0 في دور الستة عشر ثم فاز على المصري البورسعيدي بنتيجة 2-1 في ربع النهائي قبل التغلب على إنبي بنتيجة 3-0 في نصف النهائي.

وفاز الزمالك على حساب بروكسي بنتيجة 3-2 في دور الـ32 ثم تجاوز فاركو بنتيجة 3-1 في دور الستة عشر ثم أقصى المقاولون العرب بنتيجة 6-1 في ربع النهائي ثم أطاح بمنافسه بيراميدز بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 3-3 في نصف النهائي.

ويفتقد الفريقان لخدمات بعض النجوم المؤثرين فالأهلي يعاني غياب الفلسطيني وسام أبو علي مهاجمه الجديد وحارس المرمى محمد الشناوي وياسر إبراهيم والمالي أليو ديانج بسبب الإصابات كما تحيط الشكوك حول مشاركة أحمد نبيل "كوكا" للإصابة أيضاً.

ويعاني الزمالك غياب محمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الشافي بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي كما يغيب عن صفوف الفريق الأبيض عدد من اللاعبين الجدد أبرزهم زياد كمال وياسر حمد وترافيس موتيابا.