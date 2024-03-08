شهادات الحج والعمرة المزوقة بالتصاوير فى رسالة ماجستير باثار الفيوم

تناقش فى كلية الاثار بجامعة الفيوم يوم الاحد القادم رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة هاجر احمد عبد العال بعنوان شهادات الحج والعمرة المزوقة بالتصاوير – منذ بداية القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى وحتى نهاية القرن الثالث عشر الهجرى / التاسع عشر الميلادى –دراسة اثارية فنية .

تكونت لجنة الاشراف على الرسالة من الدكتور ابراهيم صبحى السيد استاذ الاثار الاسلامية ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق والدكتور امين عبد الله رشيدى استاذ الاثار الاسلامية ووكيل كلية الاثار بالفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث سابقا .

لجنة المناقشة والحكم

وتتكون لجنة المناقشة والحكم من الدكتور ابراهيم صبحى السيد استاذ الاثار الاسلامية ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق -مشرفا رئيسيا وعضو والدكتور رافت عبد الرازق ابو العينين استاذ ورئيس قسم الاثار بكلية الاداب فى جامعة طنطا - رئيسا مناقشا خارجيا وعضو والدكتور والدكتور امين عبد الله رشيدى استاذ الاثار الاسلامية ووكيل كلية الاثار بالفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث سابقا –مشرفا مشاركا وعضو والدكتور ربيع احمد سيد استاذ الاثار الاسلامية المساعد فى كلية الاثار بجامعة الفيوم -مناقشا داخليا وعضو .

تقام المناقشة فى الحادية عشر صباح الاحد القادم بقاعة الدكتور عبد الحليم نور الدين بالكلية "قاعة المؤتمرات " تحت اشراف الدكتور محمد كمال خلاف عميد الكلية والدكتور عبد الرحمن السروجى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث .