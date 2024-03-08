الذهب يسجل ارتفاعًا اليوم.. وهذا هو سعر عيار 21

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 8 مارس بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، بعدما انخفض الأسبوع الماضي مع تراجع سعر الدولار ليعود للارتفاع مرة أخرى مع قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف.

وتتشر أسعار الذهب اليوم وفق لأخر تحديث قامت به شعبة الذهب والمجوهرات عبر موقعها الإلكتروني..

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3680 جنيه.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 3220 جنيه.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2760 جنيه.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 عند 2152.8 جنيه.

أما الأوقية الذهبية فبلغت 2163 دولار.

ووصل سعر جنيه الذهب إلى 25760 جنيه.

وبذلك ارتفعت أسعار الذهب عن أمس حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 في ختام تعاملات الخميس إلى 3170 جنيها.

يشار إلى أن تلك الأسعار بدون مصنعية والتي تختلف بين محل صاغة إلى آخر ومن منطقة ومحافظة إلى أخرى.