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الجمعة 08 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عبدالملك: عبدالله السعيد لم يظهر 70% من مستواه مع الزمالك

عبدالله السعيد نجم
عبدالله السعيد نجم الزمالك

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن الزمالك خاض 3 مباريات تحت قيادة جوميز، باللاعبين القدامي وبعض العناصر الجديدة، وظهرت بعض الملامح الفنية منها الضغط المنظم، والتكتيك أساس كرة القدم، مع كواليتي اللاعبين.

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وتابع عبدالملك: "خلال فترة وجود فايلر ثم موسيماني مع الأهلي، كان شكل الفريق الأحمر مع فايلر جيدًا وهناك إيجابية رائعة على المرمى، بينما موسيماني لم يكن له نفس الشكل الفني، وكان يعتمد على 14 لاعب فقط".

أضاف: "عبدالله السعيد من عناصر الخبرة ولديه قدرات جيدة على التمريرات المميزة في المناطق الهجومية، ولكن حتى الآن لم يظهر 70% من مستواه، ومن الوارد أن يظهر جيدًا في اللقاء ويستطيع التسجيل".

وواصل أنه سيكون أمر مفرح للجماهير بالتأكيد أن يسجل عبدالله أو ناصر ماهر، وجمهور الأهلي أيضا يتخيل نفس السيناريو مع إمام عاشور.

 

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