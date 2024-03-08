ملكات البحر المتوسط يتفقدون المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية

أعربت ملكات جمال البحر المتوسط، عن استمتاعهن بزيارة المتحف اليونانى الرومانى بوسط الإسكندرية وحسن استقبالهن خلال جولتهن للتعرف على كنوزه الفريدة، كما أبدوا إعجابهن بالموقع الرائع للمتحف والذي يقع وسط العديد من المعالم التاريخية والحضارية والأثرية.

جاء ذلك خلال زيارة ملكات جمال البحر المتوسط مساء اليوم المتحف اليونانى الرومانى بـالإسكندرية في جولة ترويجية سياحية لهن للتعرف على قاعاته المختلفة ومقتنياته الأثرية التي تتميز بالثراء والتنوع التاريخي.

وكان فى استقبالهن فوروصولهن ولاء مصطفى، مدير عام المتحف، التي رافقتهن فى جولتهن السياحية داخل قاعات أركان المتحف، لتفقد المقتنيات الأثرية المعروضة بالقاعات.

وقالت ولاء مصطفى مدير المتحف، إن الزيارة تأتى فى إطار سلسلة الزيارات الرسمية التي يشهدها المتحف اليوناني الروماني منذ افتتاحه في أكتوبر الماضي، حيث استقبل المتحف وفد من ملكات جمال البحر المتوسط، ضمن زيارة ثقافية للتعرف علي المتحف ومقتنياته المتميزة.

واصطحبت مدير المتحف وفد الملكات في جولة تعريفية داخل القاعات المختلفة، وقدمت لهم شرحًا وافيًا عن تاريخ المتحف ومقتنياته الأثرية التي تتميز بالثراء والتنوع التاريخي لتروي قصة العصرين اليوناني الروماني في مصر منذ ما قبل الإسكندر الأكبر وحتى العصر البيزنطي مرورا بالعصر البطلمي والروماني.

وفي ختام الزيارة حرص ملكات الجمال البحر المتوسط على التقاط الصور التذكارية تخليداً لهذه الزيارة وتسجيلها في سجل كبار الزوار بالمتحف.