القيادات النسائية بالإسكندرية: نعيش العصر الذهبى فى عهد الرئيس السيسى

أكد العديد من القيادات النسائية بمحافظة الاسكندرية، أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الجمهورية الجديدة، فضلاً عن كونها حظيت بمكاسب كثيرة في ظل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده مركز النيل الاعلامى خلال مشاركتهن بندوة بعنوان «المرأة المصرية نماذج مشرفة»،

وحضر فعاليات الندوة كل من الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقرر المجلس القومي للمرأة في الإسكندرية، والدكتورة ميرفت السيد، مدير المركز الأفريقي لصحة المرأة، والدكتورة أميمة رسمي، مدير إدارة الجمرك التعليمية، والدكتورة هدى الساعاتي عضو مجلس نقابة الصحفيين،وصفاء توفيق عضو المجلس القومى للمرأة، وبمشاركة العديد من ممثلي المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية.

وكشفت أماني سريح، مدير مجمع النيل للإعلام، خلال افتتاحها الندوة،عن دور المرأة المصرية في المجتمع، فهي شريكة في إدارة المجتمع وتحمل شؤونه مع الرجل، خاصة مع إتاحة القيادة السياسية المجال لتولي المرأة المناصب القيادية وتعزيز دورها في المجتمع .

من جهة أخرى، قالت الدكتورة هدى الساعاتي إن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فضلاً عن كونها حظيت بمكتسبات كثيرة في ظل الجمهورية الجديدة.

وأوضحت الساعاتي، أن نهج القيادة السياسية في مصر خلال السنوات الأخيرة، يرمي إلى فتح آفاق للمرأة لم تكن موجودة من قبل، وأصبح تمكين المرأة في المناصب القيادية أمر واقع في مصر بلا شك .

وقالت الدكتورة ميرفت السيد، إن رؤية الدولة المصرية ممثلة في وزارة الصحة والسكان تهدف لتمكين المرأة المصرية ودعمها صحيا بمفهوم الصحة الشامل سواء في مجال الصحة النفسية والاجتماعية، واستعرضت دور المركز الافريقي لصحة المرأة، لخدمة المرأة في دول حوض البحر المتوسط والشرق الأوسط والدول الأفريقية، وهو مؤسسة تدريبية تعليمية تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمة تضاهى المستويات العالمية ونشر الوعى الصحى بالتعاون مع الجامعات المصرية والمؤسسات الدولية.

وأضافت ميرفت: المبنى تم تطويره وإمداده بالأجهزة الحديثة وتمت زيادة العيادات والمعامل وتمت إنشاء إدارة التوعية لحملات سرطان الثدي وعنق الرحم والصحة الإنجابية والإسعافات الأولية والأمراض المزمنة والتغذية السليمة والنظافة الشخصية

وتابعت: «تم رفع كفاءة العاملين في المركز وعددهم نحو 96 لتحقيق الجدارة وجودة الخدمة، أما اللجان فهناك لجان جديدة لمكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية والتدريب خاصة في مجال التمريض والحوكمة والشكاوي وخدمة المواطنين وجودة الرعاية الصحية».

وقالت الدكتورة ماجدة الشاذلي، إن شهر مارس يتميز بالعديد من المناسبات منها يوم 8 مارس هو يوم المرأة العالمي و16 مارس يوم المرأة المصرية و21 مارس عيد الام، وإن الدستور المصري أكد على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل وتم تشريع قوانين أسهمت في تفعيل عملية تمكين المرأة منها قانون مجلس النواب وقانون الميراث وقانون زواج القاصرات وقانون الميراث، وأصبح لدينا قيادات نسائية ناجحة في جميع المجالات.

وأضافت ماجدة: «الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة منبثقة من إستراتيجية التنمية المستدامة 2030، موضحة دور المجلس القومي للمرأة في إعداد الكوادر النسائية للمشاركة في كافة المجالات بالإضافة إلى تمكينها اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وحمايتها من كل أشكال العنف والتمييز».

أشارت إلى نشاط المجلس في توفير محاميات للدفاع عن النساء الغير قادرات واستخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان ورفع وعي المرأة لتولي أعلى المناصب وتحقيق النجاح.

وشددت أميمة رسمي على دور المرأة في المجتمع قائلة: «فهي أساس بناء الأسرة وبصلاحها يتكون مجتمع قوي، وأن المرأة المصرية نالت مكانة كبيرة في ظل القيادة السياسية الواعية المؤمنة بقدراتها والشاهد على ذلك وجود عدد كبير من النماذج المشرفة في اعلي المناصب القيادية».