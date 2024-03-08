الإسماعيلية تشهد احتفالية مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بمناسبة مرور 150 عامًا على تأسيسها

شهد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الخميس، احتفالية مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بالإسماعيلية؛ بمناسبة مرور ١٥٠ عامًا على تأسيسها، والتي أقيمت على المسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس جامعة قناة السويس، وهنري ابراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، ممثل هيئة قناة السويس، والنائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب، والاخت بيا ميلاد مديرة المدرسة، عدد من قيادات مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، ولفيف من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وأولياء الأمور والتلاميذ.

وشهد الحفل الذي قدمته الكاتبة سماح أبوبكر عزت، تقديم طالبات مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات، مجموعة متنوعة من الفقرات الفنية والرياضية والثقافية، والأغاني الوطنية، بجانب عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ المدرسة، والتي تم إنشائها عام ١٨٧٤م.

وأكد محافظ الإسماعيلية، سعادته بحضور الحفل الذي أقيم بمناسبة الاحتفال بمرور ١٥٠ عامًا على تأسيس مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بالإسماعيلية، وضمَّ مجموعة متميزة من الطالبات والمعلمين والراهبات، الذين قدموا صورة رائعة توكد على اعتزازهم وانتمائهم لمدرسة عريقة مرَّ على تأسيسها ١٥٠ عامًا، مشيدًا بدور أولياء الأمور في دعم أبنائهم.

ومن جانبها، وجهت الأخت بيا ميلاد مديرة مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بالإسماعيلية، الشكر لمحافظ الإسماعيلية والقيادات الشعبية والتنفيذية، وقيادات مديرية التربية والتعليم، على حضورهم الاحتفالية، ودعمهم الدائم والمستمر للمدرسة والعملية التعليمية بالمحافظة.