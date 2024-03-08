مي فاروق و DJs| الموسيقي فهد ورؤية جديدة لأغنيتي سواح و حيرت قلبي معاك

قدم الموزع الموسيقي فهد عدد من الألوان الموسيقية العصرية لأشهر أغاني الزمن الجميل في حفل مي فاروق و DJs، المقام ضمن فعاليات موسم الرياض 2024.

الموسيقي فهد مع توزيعات جديدة لأغاني الزمن الجميل

وضع الموسيقي فد توزيع موسيقي جديد لأغنية “حيرت قلبي معاك” لكوكب الشرق أم كلثوم وأغنية “سواح” للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، بالاشتراك مع الأوركسترا الكبرى بقيادة المايسترو هاني فرحات، وأحدثا دمج موسيقي بين الغربي والشرقي، مما أعطى للأغاني صفة عصرية مختلفة قريبة للأجيال الجديدة.

الموزع الموسيقي فهد

بدأت فعاليات الحفل مع الموزع الموسيقي علي فتح الله وتلاه نابلسي مرورًا بـ تميم، الذين قدموا توزيعات مختلفة لأصعب أغاني الزمن الجميل.

تميز مسرح الحفل بتحضيرات استثنائية لنجوم الزمن الجميل ورموز تلك الحقبة من الأسطوانات الموسيقية الكبرى وبعض الآلات الموسيقية، وصور لنجوم غناء التراث المصري باستخدام الذكاء الاصطناعي.

تغنت مي فاروق بأغاني الزمن الجميل لكوكب الشرق أم كلثوم والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، مع أبرز نجوم التوزيع الموسيقي، وهم "علي فتح الله، تميم، محمد العشي، فهد، النابلسي، مع الأوركسترا الموسيقية الكبرى بقيادة المايسترو هاني فرحات.

فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة:

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة التي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.