مي فاروق و DJs| تميم بتوزيعات عصرية لأقوى أغاني الزمن الجميل

شارك الموزع الموسيقي تميم مع الفنانة مي فاروق في إعادة تويزع أغاني الزمن الجميل بشكل معاصر، وذلك في حفل مي فاروق و DJs المقام ضمن فعاليات موسم الرياض 2024.

قدم تميم شكل موسيقي جديد باتباعه البوب واللاتين بوب والجاز مع دمج آلات النفخ النحاسية آلات النفخ النحاسية مثل الترومبون والتوبا والبوق الفرنسي والساكس، والآلات الشرقية كالعود

أعاد تميم التوزيع الموسيقي لأغنية “حرمت أحبك أكدب عليك” للمطربة الكبيرة وردة الجزائرية وأغنية “غريبة” للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ والفنانة شادية، وأغنية "كلموني لكوكب الشرق أم كلثوم.

الموزع الموسيقي تميم

تميز مسرح الحفل بتحضيرات استثنائية لنجوم الزمن الجميل ورموز تلك الحقبة من الأسطوانات الموسيقية الكبرى وبعض الآلات الموسيقية، وصور لنجوم غناء التراث المصري باستخدام الذكاء الاصطناعي.

تغنت مي فاروق بأغاني الزمن الجميل لكوكب الشرق أم كلثوم والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، مع أبرز نجوم التوزيع الموسيقي، وهم "علي فتح الله، تميم، محمد العشي، فهد، النابلسي، مع الأوركسترا الموسيقية الكبرى بقيادة المايسترو هاني فرحات.

فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة:

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة التي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.