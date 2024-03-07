محافظ القاهرة: نشر عدد كبير من منافذ أهلا رمضان فى كافة الأحياء للبيع بسعر الجملة

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أنه تم نشر عدد كبير من المنافذ فى كافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر إحتياجًا للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين مشيرًا إلى وجود أكثر من ٢٦٠٠ منفذ ثابت ومتحرك لبيع السلع الغذائية بالعاصمة.

جاء ذلك خلال تفقده معرض "أهلًا رمضان" بباب الشعرية الذى أقامته المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق .

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة ، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين ، مع التشديد على الإلتزام بوضع قوائم أسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع لكل سلعة على حدة .

وثمن محافظ القاهرة دور الغرفة التجارية بالقاهرة كشريك أساسى للأجهزة التنفيذية فى تقديم المنتجات والسلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة .

ويضم معرض " أهلًا رمضان" بباب الشعرية والذى يشارك فيه كل من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة المصرية لتجارة الجملة، ومديرية التموين وعدد من شركات القطاع الخاص كافة السلع الأساسية كالأرز، والزيت، والسكر، والدقيق، والمكرونة، واللحوم، والدواجن، والخضروات، والعطارة، ومنتجات الألبان، والمنظفات، والياميش بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق .

وقد حرص محافظ القاهرة خلال تفقده للمعرض الذى يلقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين نظرًا لانخفاض أسعاره عن السوق على التأكد من توافر كافة السلع والمنتجات الأساسية والاستراتيجية بكميات تكفى حاجة المواطنين .

رافق المحافظ فى جولته اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات المحافظة وأعضاء الغرفة التجارية بالقاهرة .

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أكد أن الدولة لا تدخر جهدًا من أجل توفير السلع وضمان ثبات الأسعار وخدمة المواطنين ، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع كل من وزارة التموين والغرفة التجارية ومنظمات المجتمع المدنى وجميع الأجهزة المعنية من أجل التوسع فى إنشاء المعارض والمنافذ لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وخلق المنافسة بما يساعد على استقرار وتوازن الأسعار .

كما وجه اللواء خالد عبد العال خلال الإجتماع رؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات برفع درجة الاستعداد لإستقبال شهر رمضان المبارك ، مطالبًا بتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق بين مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى للمرور على الأسواق والمحال التجارية وتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات والأسواق العامة والتفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحياتها والالتزام بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية .

وشدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بتكثيف الحملات لضبط الأسعار ، ومتابعة توافر السلع التموينية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة اللحوم والدواجن والأرز والمستلزمات الرمضانية

ووجه محافظ القاهرة برفع استعدادات المرافق على مدار اليوم لمواجهة أي طارىء خاصة فى المرافق الخدمية وعلى رأسها مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي والصحة .

كما وجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع الاشغالات خاصة حول المساجد التي ستقام بها صلاة التراويح والطرق المؤدية إليها ، وتكثيف عمال النظافة خلال اليوم حول الأسواق ومنافذ البيع لرفع المخلفات اولا بأول ، بالإضافة إلى مراجعة أعمال الإنارة بجميع المحاور والشوارع الرئيسية المؤدية للمساجد .

وطالب محافظ القاهرة النواب ورؤساء الأحياء بسرعة تنفيذ الخطة الإستثمارية وسرعة انهاء المشروعات لخدمة المواطنين .

كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة التواصل مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ باعتبارهم ممثلين عن المواطنين لتسهيل التعرف على مشاكل المواطنين وحلها ، كما طالب محافظ القاهرة بحسن استقبال المواطنين والاستجابة لطلباتهم طبقًا للقانون