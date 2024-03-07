نقل وزيري لمنصب جديد يثير الجدل في الأوساط الأثرية وحواس يكشف التفاصيل

اثار بوست علي الصفحة الرسمية لعالم الآثار دكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق يقول عنوانه انتظروا ترقية الدكتور مصطفى وزيري رئيس المجلس الأعلى للاثار لمنصب جديد.

وأكد البعض أنه بالفعل تمت إقالته منذ اسبوعين ولم تعلن وانه يسير الأعمال بالمجلس حتي اختيار بديلا في كفاءة وزيري الأقرب لتولي منصب في مجاله بالعاصمة الإدارية والاكيد أن الأقرب هو مدينة الثقافة والعلوم والفنون كما أكدت مصادر مقربة من الحدث.

وتؤكد مصادر بالوزارة أن الدكتور محمد اسماعيل رئيس اللجنة الدائمة هو الأقرب للمنصب واكدت مصادر أيضا أن الدكتور زاهي حواس نفسه حاول الإبقاء علي وزيري وأنه وراء ترشيح دكتور محمد اسماعيل باعتباره أحد تلاميذه التابعين، وحاولنا الاتصال بالدكتور مصطفى وزيري والدكتور زاهي حواس لتحري حقيقة الخبر لكنهما لم يردا واكدت مصادر أن دكتور حواس أكد ما نشره علي صفحته

